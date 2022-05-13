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У Чернігівсткій області відновлюють пошкоджену інфраструктуру та газопостачання

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П'ятниця 13 травня 2022 12:13
У Чернігівсткій області відновлюють пошкоджену інфраструктуру та газопостачання Фото: у Чернігівсткій області відновлюють пошкоджену інфраструктуру та газопостачання (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області продовжує відновлення автошляхів на пріоритетних напрямках руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської ОДА у Facebook.

Так, на трасі Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин продовжується будівництво тимчасового об’їзду через один із зруйнованих мостів у Ніжинському районі.

"Сьогодні тут вкладали щебінь. На інших ділянках цієї ж траси пневмоструменевим методом відремонтували 20 кв. метрів покриття та проводили фрезерування для подальшого ремонту", - розповіли в ОДА.

Також триває ремонт автошляхах Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів, Н-27 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем’яч, М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ, Т-25-35 Козелець - Остер - Карпилівка - Сорокошичі.

На різних ділянках дороги М-01 Київ - Чернігів встановлюють нові бар’єрні огородження, фрезерують покриття та проводять земляні роботи.

У Чернігові, за інформацією ОДА, газовики продовжують роботи з відновлення газопостачання у мікрорайоні Бобровиці, де через руйнування газорегулювального пункту 800 абонентів залишаються без газопостачання.

Як відомо, раніше в "Укравтодорі" повідомили, що у результаті бойових дій на Чернігівщині пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас).

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