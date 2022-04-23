У Харківській області двоє чоловіків підірвалися на міні

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка, якого цитує " Суспільне ".

"Пообіді двоє чоловіків 30-ти років поїхали навідати матір одного з них у селі Чорноглазівка. На греблі наїхали на протитанкову міну. Загинули на місці, машину рознесло на друзки. Окупанти нещодавно відходили з цього села, могли залишити", - сказав Коваленко.

Крім того, очільник громади повідомив, що вранці 23 квітня російські війська обстріляли село Калинове Золочівської громади, внаслідок чого вщент розбиті два будинки.

У Золочеві внаслідок удару артилерії значних руйнувань немає. За словами Коваленка - пошкодження отримали 4-5 будинків.