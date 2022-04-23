ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харківській області двоє чоловіків підірвалися на міні

Новость на русском →
Україна, Золочів, Субота 23 квітня 2022 17:28
У Харківській області двоє чоловіків підірвалися на міні Фото: На Золочівщині двоє чоловіків підірвалися на міні (Getty Images)
Автор: RBC.UA

У суботу, 23 квітня, двоє людей отримали смертельні поранення внаслідок вибуху протитанкової міни на Золочівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка, якого цитує "Суспільне".

"Пообіді двоє чоловіків 30-ти років поїхали навідати матір одного з них у селі Чорноглазівка. На греблі наїхали на протитанкову міну. Загинули на місці, машину рознесло на друзки. Окупанти нещодавно відходили з цього села, могли залишити", - сказав Коваленко.

Крім того, очільник громади повідомив, що вранці 23 квітня російські війська обстріляли село Калинове Золочівської громади, внаслідок чого вщент розбиті два будинки.

У Золочеві внаслідок удару артилерії значних руйнувань немає. За словами Коваленка - пошкодження отримали 4-5 будинків.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області двоє працівників лісового господарства підірвалися на протитанковій міні. Один з чоловіків загинув.

Також жителям звільнених від російських окупантів територій нагадали правила безпеки. Рятувальники закликали не наближатися до місць, де перебували ворожі сили.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибух
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає