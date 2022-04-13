ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ворожий обстріл залізничної станції призвів до затримки поїздів та зміни маршрутів

Новость на русском →
Середа 13 квітня 2022 08:23
Ворожий обстріл залізничної станції призвів до затримки поїздів та зміни маршрутів Фото: графік руху поїздів 13 квітня змінили через ворожий обстріл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти обстріляли одну із залізничних станцій у центральній частині України. В результаті атаки, яка сталася цієї ночі, рух поїздів було затримано, а графік і маршрут рейсів змінили.

Про це 13 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.

На щастя, в результаті обстрілу ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав.

"З міркувань безпеки ми змінили маршрут і графік для 17 пасажирських поїздів", - йдеться в публікації в Telegram.

Також зазначається, що нічна атака рашистів призвела до затримки цих поїздів, а найдовша з них склала майже сім з половиною годин.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 13 квітня.

Нагадаємо, перед цим, 11 квітня, російські окупанти вчергове обстріляли залізничну станцію на сході України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Війна Росії проти України
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові