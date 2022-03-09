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У Харкові відновили роботу українського ТБ

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Харків, Середа 09 березня 2022 10:57
У Харкові відновили роботу українського ТБ Фото: удар по телевежі в Харкові (колаж РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Харкові та області відновили роботу українського телемовлення. Минулого тижня місцева телевежа потрапила під російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Повідомляється, що в даний час харків'янам вже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 і МХ-2, а також місцевий суспільний мовник - UA Харків.

Нагадаємо, в результаті авіаудару по Харкову 6 березня снаряди потрапили в будівлю поліклініки МВС, будівлю військової служби правопорядку і житлові будинки, а також в телевізійну вежу.

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