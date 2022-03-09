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Харків оголосив набір окремої бригади територіальної оборони

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Харків, Середа 09 березня 2022 11:19
Харків оголосив набір окремої бригади територіальної оборони Фото: Харків набирає територіальну оборону (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

У Харкові створюється окрема бригада територіальної оборони. До її лав прийматимуть громадян з числа військовозобов'язаних офіцерів і солдатів, сержантів, старшин запасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова.

Повідомляється, що до окремої бригади територіальної оборони Харкова набирають військовозобов'язаних офіцерів і солдатів, сержантів, старшин запасу у віці від 18 до 60 років.

"Всім військовозобов'язаним чоловікам і жінкам, які зареєстровані в Харкові, необхідно прибути в найближчий районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (колишні військові комісаріати). Там отримаєте інформацію про місце збору та порядок призову до складу бригади ТРО", - йдеться в повідомленні.

При собі військовозобов'язаним потрібно мати:

  • військовий квиток (тимчасове-посвідчення, або інший військово-обліковий документ);
  • паспорт (ID-карту);
  • ІПН платника податків;
  • посвідчення водія;
  • засоби особистої гігієни, теплі речі (змінні речі), воду і продукти на добу.

Харків оголосив набір окремої бригади територіальної оборони

Фото: контакти територіальних центрів комплектування

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська армія розбила російську базу біля Дергачів, звідки постійно обстрілювали околиці Харкова.

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