Українські воїни показали операцію з ліквідації ДРГ окупантів
Бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців продовжують активно знищувати російських окупантів. Наші воїни провели операцію з ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозапис, оприлюднений у Telegram 72 окремої механізованої бригади.
На кадрах, знятих від першої особи, можна побачити, як українські військові вистежують ДРГ противника. Вони пересуваються між руїнами знищеного населеного пункту.
Далі Чорні Запорожці виявили росіян і ліквідували їх. Після успішного виконання операції бійці 72 ОМБр повернулися на свої позиції.
"ДРГ з'являються, бої тривають, вибухи не вщухають. Ворог стомлений і наляканий, але досі небезпечний. Тому не варто розслаблятися, тримаємо стрій, тільки разом ми переможемо!", - вказали у механізованій бригаді.
Нагадаємо, ЗСУ знищили майже сотню окупантів на півдні за добу. Там працювала наша штурмова авіація та гелікоптери.
До слова, Росія стягує війська на окупований південь, оскільки всерйоз побоюється контрнаступу Збройних сил України.
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