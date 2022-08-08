Воротар голом в останній атаці врятував гранд від поразки: повчальне відео з Норвегії
Голкіпер норвезького "Ліллестрьома" Мадс Крістіансен став головним героєм чергового туру місцевого чемпіонату, врятувавши нічию проти "Тромсе" (1:1).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Аутсайдер першості забив у першому таймі та намагався втримати сенсаційну виїзну перемогу над "Ліллестрьомом". Диво тривало до доданого арбітром часу, та взяти 3 очки "Тромсе" не зміг.
На 90+4-й хвилині голкіпер господарів пішов у чужий штрафний майданчик на стандарт і здійснив гольовий подвиг. М'яч після верхової боротьби відскочив до Крістіансена, який опинився один перед воротарем суперника та в два дотики реалізував момент.
Завдяки нічиїй "Ліллестрьом" продовжив переслідування "Мольде" нагорі турнірної таблиці Елітсеріен. Наразі команди розділяють 5 очок не на користь колективу Крістіансена.
Минулого тижня хавбек "Зріньскі" Янковіч оформив шедевр прямим ударом із кутового. Постраждав від хорвата казахський "Тобол" у рамках кваліфікації Ліги конференцій.
До слова, напередодні "Шахтар" розгромно поступився "Ромі" в товариському матчі в Римі.
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