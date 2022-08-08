ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Воротар голом в останній атаці врятував гранд від поразки: повчальне відео з Норвегії

Новость на русском →
Норвегія, Понеділок 08 серпня 2022 17:17
Воротар голом в останній атаці врятував гранд від поразки: повчальне відео з Норвегії Фото: Герой "Ліллестрьома" Мадс Крістіансен (twitter.com/LillestromSK)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер норвезького "Ліллестрьома" Мадс Крістіансен став головним героєм чергового туру місцевого чемпіонату, врятувавши нічию проти "Тромсе" (1:1).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Аутсайдер першості забив у першому таймі та намагався втримати сенсаційну виїзну перемогу над "Ліллестрьомом". Диво тривало до доданого арбітром часу, та взяти 3 очки "Тромсе" не зміг.

На 90+4-й хвилині голкіпер господарів пішов у чужий штрафний майданчик на стандарт і здійснив гольовий подвиг. М'яч після верхової боротьби відскочив до Крістіансена, який опинився один перед воротарем суперника та в два дотики реалізував момент.

Завдяки нічиїй "Ліллестрьом" продовжив переслідування "Мольде" нагорі турнірної таблиці Елітсеріен. Наразі команди розділяють 5 очок не на користь колективу Крістіансена.

Минулого тижня хавбек "Зріньскі" Янковіч оформив шедевр прямим ударом із кутового. Постраждав від хорвата казахський "Тобол" у рамках кваліфікації Ліги конференцій.

До слова, напередодні "Шахтар" розгромно поступився "Ромі" в товариському матчі в Римі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна