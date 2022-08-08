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Вратарь голом в последней атаке спас гранд от поражения: обучающее видео из Норвегии

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Норвегия, Понедельник 08 августа 2022 17:17
Вратарь голом в последней атаке спас гранд от поражения: обучающее видео из Норвегии Фото: Герой "Лиллестрема" Мадс Кристиансен (twitter.com/LillestromSK)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер норвежского "Лиллестрема" Мадс Кристиансен стал главным героем очередного тура местного чемпионата, спас ничью против "Тромсе" (1:1).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Аутсайдер первенства забил в первом тайме и пытался удержать сенсационную выездную победу над "Лиллестремом". Чудо продолжалось до добавленного арбитром времени, но взять 3 очка "Тромсе" не смог.

На 90+4-й минуте голкипер хозяев пошел в чужую штрафную на стандарт и совершил голевой подвиг. Мяч после верховой борьбы отскочил к Кристиансену, который оказался один перед вратарем соперника и в два касания реализовал момент.

Благодаря ничьей "Лиллестрем" продолжил преследование "Мольде" наверху турнирной таблицы Элитсериен. Пока команды разделяют 5 очков не в пользу коллектива Кристиансена.

На минувшей неделе хавбек "Зриньски" Янкович оформил шедевр прямым ударом с углового. Пострадал от хорвата казахский "Тобол" в рамках квалификации Лиги конференций.

К слову, накануне "Шахтер" разгромно уступил "Роме" в товарищеском матче в Риме.

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