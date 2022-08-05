Хорватський хавбек оформив шедевр прямим ударом із кутового: відео на премію Пушкаша
Єдиний, зате феноменальний, забитий м'яч вирішив долю протистояння у кваліфікації Ліги конферецій між боснійським "Зріньскі" та казахським "Тоболом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Рівний матч скромних команд рухався до нульової нічиєї. Проте, на 76-й хвилині до справи взявся Ніко Янковіч.
Півзахисник "Зріньскі" пішов виконувати кутовий з лівого флангу. І партнери по команді, і суперники, вочевидь, чекали стандартного навісу в гущу подій. Однак, Янковіч виконав один із найскладніших футбольних елементів – сухий лист.
М'яч від лівого кутового прапорця пролетів через усю довжину воріт і влетів під дальню стійку. Усього кілька секунд – і вправний майстер опинився в обіймах партнерів. А наприкінці року його м'яч, напевне, потрапить у список претендентів на премію Пушкаша за найкращий гол упродовж 12 місяців.
Зрештою, гол Янковіча виявився переможним і зробив "Зріньскі" фаворитом протистояння перед матчем-відповіддю. Поєдинок у Казахстані відбудеться 11 серпня.
До слова, напередодні "Зоря" мінімально переграла "Універсітатю" в домашньому матчі Ліги конференцій.
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