"Шахтар" розгромно поступився "Ромі" в товариському матчі на Апеннінах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний поєдинок

"Рома" – "Шахтар" – 5:0

Голи: Пеллегріні, 18, Манчіні, 40, Конопля, 45 (автогол), Дзаньйоло, 59, Бове, 87

"Вовки" проти українського гранда вийшли фактично в оптимальному складі. Натомість новий тренерський штаб "гірників" продовжив кадрові експерименти – трійка центрбеків із фланговими Коноплею і Михайліченком та розсип резервістів попереду.

У такій ситуації "Рома" почувалася надупевнено. Перший гол стався на 18-й хвилині. Затяжна атака римлян завершилася виходом Пеллегріні на побачення з Трубіним, а Матвієнко завадити відзначитися капітану "вовків" не зумів.

Ще двічі "Рома" забила перед перервою. Це Абрахам продовжив фланговий простріл до центру штрафного майданчика, де Манчіні класним ударом в один дотик подвоїв перевагу господарів.

А згодом ще один подібний простріл завершився голом Спінаццоли-Коноплі. Італійський оборонець намагався пробити, а його український візаві так прагнув заблокувати удар, що підправив його в протихід Трубіну...

На старті другої половини "Шахтар" зумів перехопити ініціативу. "Гірники" контролювали м'яч і намагалися методично підходити до організації атак. Проте, жоден зі своїх випадів у реальну небезпеку воротам "Роми" перетворити не змогли.

Зате римляни забили з першого ж моменту. Ель-Шаараві підключився до атаки лівим флангом і розрізним пасом вивів на ударну позицію Дзаньйоло, який влучно пробив повз Пятова з меж штрафного.

Добив "гірників" під завісу матчу Бове. "Вовки" перехопили м'яч на чужій половині та швидко розіграли контратаку – Ель-Шаараві передачею знайшов партнера в районі 11-метрової позначки, звідки той без перешкод пробив у кут воріт. Отже, п'ять голів без відповіді стали холодним душем для "Шахтаря" за два тижні до старту УПЛ.

Стартовий склад "Шахтаря": Трубін, Матвієнко, Конопля, Кривцов, Бондар, Джурасек, Кулаков, Судаков, Михайліченко, Мудрик, Вакула