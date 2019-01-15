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Петр Чех завершить кар'єру воротаря після закінчення сезону

Новини » Спорт    15.01.2019 - 14:21
Петр Чех завершить кар'єру воротаря після закінчення сезону
Фото: Петр Чех (twitter.com/PetrCech)

Голкіпер повісив рукавички на цвях у віці 36 років

Воротар лондонського "Арсеналу" Петр Чех вирішив завершити кар'єру після закінчення нинішнього сезону. Про це 36-річний чеський голкіпер написав в Twitter.

Нинішній сезон Чех починав в ролі основного голкіпера "канонірів", але надалі програв конкуренцію німцеві Бернд Лено.

"Це мій 20 сезон в ролі професійного гравця, і пройшло 20 років з того часу, як я підписав свій перший професійний контракт, тому я відчуваю, що настав час оголосити, що я закінчую кар'єру гравця в кінці цього сезону", - написав гравець.

 

Чех з 2004 по 2015 рік виступав за лондонський "Челсі", а з 2015 року захищає кольори "Арсеналу". У складі "синіх" він став чотириразовим чемпіоном Англії, чотириразовим володарем Кубка Англії, переможцем Ліги чемпіонів і Ліги Європи, в складі "канонірів" виграв Кубок Англії. 

За "Челсі" чех зіграв 494 матчі, за "Арсенал" - 129. На клубному рівні він також виступав за французький "Ренн", чеські "Спарту" і "Хмел". Чех є рекордсменом за кількістю проведених матчів за збірну Чехії (124), з якою у 2004 році став володарем бронзи на Євро.

Нагадаємо, раніше чотириразовий чемпіон Англії Дідьє Дрогба завершив кар'єру футболіста.

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