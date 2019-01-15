Петр Чех завершить кар'єру воротаря після закінчення сезону

Фото: Петр Чех (twitter.com/PetrCech)

Голкіпер повісив рукавички на цвях у віці 36 років

Воротар лондонського "Арсеналу" Петр Чех вирішив завершити кар'єру після закінчення нинішнього сезону. Про це 36-річний чеський голкіпер написав в Twitter.

Нинішній сезон Чех починав в ролі основного голкіпера "канонірів", але надалі програв конкуренцію німцеві Бернд Лено.

"Це мій 20 сезон в ролі професійного гравця, і пройшло 20 років з того часу, як я підписав свій перший професійний контракт, тому я відчуваю, що настав час оголосити, що я закінчую кар'єру гравця в кінці цього сезону", - написав гравець.

Чех з 2004 по 2015 рік виступав за лондонський "Челсі", а з 2015 року захищає кольори "Арсеналу". У складі "синіх" він став чотириразовим чемпіоном Англії, чотириразовим володарем Кубка Англії, переможцем Ліги чемпіонів і Ліги Європи, в складі "канонірів" виграв Кубок Англії.

A champion on and off the pitch.



Enjoy your retirement, @PetrCech! pic.twitter.com/VrAa2UTTLj — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2019

За "Челсі" чех зіграв 494 матчі, за "Арсенал" - 129. На клубному рівні він також виступав за французький "Ренн", чеські "Спарту" і "Хмел". Чех є рекордсменом за кількістю проведених матчів за збірну Чехії (124), з якою у 2004 році став володарем бронзи на Євро.

For your consummate professionalism, for being the perfect role model, for the 50 clean sheets, for your honesty, your integrity and for your inspiring work with @AFC_Foundation, we want to say…



Thank you, @PetrCech! pic.twitter.com/AGXeIAAZKA — Arsenal FC (@Arsenal) January 15, 2019

Нагадаємо, раніше чотириразовий чемпіон Англії Дідьє Дрогба завершив кар'єру футболіста.