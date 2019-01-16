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Петер Чех отримає посаду в структурі "Челсі"

Новини » Спорт    16.01.2019 - 12:12
Петер Чех отримає посаду в структурі "Челсі"
Фото: Петр Чех (twitter.com/ChelseaFC)

Воротар може стати тренером або послом в клубі

Воротар "Арсеналу" Петр Чех, який напередодні оголосив про завершення кар'єри в кінці сезону, може повернутися в "Челсі". Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, керівництво "аристократів" має намір запропонувати колишньому голкіперу клубу, який віддав команді 11 років, посаду тренера однієї з молодіжних команд або посла в своїй структурі.

Чех з 2004 по 2015 рік виступав за лондонський "Челсі", а з 2015 року захищає кольори "Арсеналу". Також він зіграв 124 матчі за збірну Чехії.

У поточному сезоні 36-річний чеський воротар зіграв в 12 матчах за "Арсенал" і пропустив 12 м'ячів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року оголосив про завершення кар'єри колишній капітан збірної Англії і лондонського "Челсі" Джон Террі.

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