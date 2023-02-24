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Россияне ночью обстреляли больницу в Херсоне: в ОВА показали момент удара и последствия

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Херсон, Пятница 24 февраля 2023 10:16
Россияне ночью обстреляли больницу в Херсоне: в ОВА показали момент удара и последствия Фото: россияне ночью обстреляли больницу в Херсоне (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 24 февраля российские оккупанты нанесли удар по одной из городских больниц Херсона. На момент обстрела там находились около 120 пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

Очередная цель русской артиллерии – одна из городских больниц Херсона. Из-за вражеских обстрелов повреждено родильное, приемное и онкологическое отделение, а также разрушено ограждение", - рассказали власти.

Во время атаки в больнице находились медики и около 120 пациентов. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что за прошедшие сутки враг вновь несколько раз атаковал населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов ранения получили восемь человек.

Также из РСЗО в ночь на 24 февраля была обстреляна Куцурубская община Николаевской области.

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