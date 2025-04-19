Из-за ударов "Шахедов" по Запорожью вспыхнул пожар на автопредприятии

Два удара были нанесены по Запорожью.

"В результате атаки произошел пожар на территории автотранспортного предприятия. Пожарные продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.



Последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

Еще один удар пришелся по территории села Магдалиновка Запорожского района.

В результате удара взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, гараж и автомобиль.

Как сообщил Федоров, предварительно без пострадавших.