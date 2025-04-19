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Из-за ударов "Шахедов" по Запорожью вспыхнул пожар на автопредприятии

Иллюстративное фото: уточненные последствия дроновой атаки на Запорожье (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Ночью и под утро россияне атаковали Запорожскую область ударными БПЛА "Шахед". В городе из-за обстрела произошел пожар на территории автопредприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Два удара были нанесены по Запорожью.

"В результате атаки произошел пожар на территории автотранспортного предприятия. Пожарные продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.
 

 

Последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

Еще один удар пришелся по территории села Магдалиновка Запорожского района.

В результате удара взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, гараж и автомобиль.

Как сообщил Федоров, предварительно без пострадавших.

 

Напомним, ранее, по состоянию на 4:27, российские оккупанты ударили БпЛА по Запорожью.

Как отметил Федоров, произошел пожар, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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