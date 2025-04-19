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Россияне атаковали Запорожье "Шахедами", произошел пожар

Суббота 19 апреля 2025 04:27
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Россияне атаковали Запорожье "Шахедами", произошел пожар Фото: войска РФ нанесли по Запорожью удар "Шахедами" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Михаил Шилин

Российские оккупанты в очередной раз ударили БпЛА по Запорожью. Сейчас уточняется информация о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Россияне атаковали областной центр "шахедами". Произошел пожар. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Обстрелы Запорожья

14 апреля пресс-служба ГСЧС Запорожской области сообщила о том, что в результате обстрелов FPV-дронами произошло два пожара в Запорожье и поселке Степногорск. Другие детали об атаке на Запорожье на тот момент не разглашались.

Впоследствии спасатели удалили упоминание о FPV-дроне, однако в сети заявили, что Запорожье, вероятно, впервые было атаковано FPV-дроном.

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Запорожье Атака дронов
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