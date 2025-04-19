Через удари "Шахедів" по Запоріжжю спалахнула пожежа на автопідприємстві

Нагадаємо, раніше, станом на 4:27, російські окупанти ударили БпЛА по Запоріжжю.

Як зазначив Федоров, сталася пожежа, інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

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