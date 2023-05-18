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Утром РФ атаковала Хмельницкую область: есть попадание в объект инфраструктуры

Фото: РФ атаковала Хмельницкую область 18 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в четверг, 18 мая, в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги. Российская армия нанесла удар по Хмельницкому району, есть попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

"Прозвучала серия взрывов. Работали силы ПВО", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района.

"Пострадавших нет. Информация о разрушении устанавливается", - добавили в администрации.

Как сообщалось, российская армия во время очередной массированной атаки в ночь на 18 мая выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинским силам удалось сбить.

Напомним, в ночь на 13 мая на Хмельнитчине прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали объект в Хмельницком районе. В результате ночных обстрелов Хмельницкой области 13 мая количество пострадавших почти достигло 30 человек.

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Хмельницкая область