Утром РФ атаковала Хмельницкую область: есть попадание в объект инфраструктуры

"Прозвучала серия взрывов. Работали силы ПВО", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района.

"Пострадавших нет. Информация о разрушении устанавливается", - добавили в администрации.

Как сообщалось, российская армия во время очередной массированной атаки в ночь на 18 мая выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинским силам удалось сбить.

Напомним, в ночь на 13 мая на Хмельнитчине прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали объект в Хмельницком районе. В результате ночных обстрелов Хмельницкой области 13 мая количество пострадавших почти достигло 30 человек.