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Хотят помешать наступлению? Россияне взорвали дамбу в Запорожской области

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Донецкая область, Воскресенье 11 июня 2023 21:16
Хотят помешать наступлению? Россияне взорвали дамбу в Запорожской области Фото: оккупанты взорвали еще одну дамбу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После теракта на Каховской ГЭС россияне не остановились. Российские военные взорвали еще одну дамбу, но на этот раз в Запорожской области.

Об этом сообщил спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Россияне взорвали дамбу вблизи села Новодаровка Пологовского района Запорожской области. Очевидно, враг пытается сделать все, чтобы остановить наступление. Подрыв дамбы привел к затоплениям.

Хотят помешать наступлению? Россияне взорвали дамбу в Запорожской области

"Это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы", - заявил Шершень.

В то же время представитель Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления отметил, что на ход контрнаступательных действий ВСУ это никак не повлияет.

Какие последствия будут после разрушения дамбы

Подрыв дамбы - это теракт, и россияне совершили его уже в третий раз. Перед Каховской ГЭС они разрушили дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области.

В результате разрушения дамбы будут подтопления населенных пунктов на берегу реки Мокрые Ялы, однако такой катастрофы как в Херсонской области, вероятно, не будет, поскольку объем водохранилища в разы меньше. Однако такие действия могут оставить людей без водоснабжения.

Подрыв Каховской ГЭС

Десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской области оказались под водой из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Также подтоплены территории в Днепропетровской и Запорожской областях, но ситуация там не такая тяжелая.

Через несколько дней уровень воды в затопленных районах начал снижаться. На сегодняшнее утро в Херсонской области уровень воды составляет 4 метра 19 сантиметров. За последнюю ночь вода отступила еще на 25 сантиметров.

Мы также сообщали, что по состоянию на сегодняшний день, пропавшими без вести, считаются 35 человек. Среди них есть дети.

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