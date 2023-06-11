ua ru
Вс, 11 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Далее будет. Буданов заинтриговал новым видео

Новина українською →
Воскресенье 11 июня 2023 15:45
Далее будет. Буданов заинтриговал новым видео Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заинтриговал новым видео, намекая на контрнаступление украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО в Telegram.

"Далее будет. Планы любят тишину", - говорится в подписи к видео.

В самом видеоролике запечатлен Буданов, который молча смотрит в камеру, однако под конец видео он начинает немного улыбаться.

Контрнаступление ВСУ

По сообщению Министерства обороны России, начиная с 5 июня, Вооруженные силы Украины якобы приступили к "широкому контрнаступлению" на нескольких участках фронта. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что наступление украинских вооруженных сил пока не началось, но неизбежно приближается.

За последнюю неделю Россия систематически распространяет фейковую информацию, пытаясь создать впечатление о "больших потерях Вооруженных сил Украины" и "уничтожении западной техники".

Украина активно опровергает эти недостоверные заявления. Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны на юге Украины, указала на попытку россиян "заполнить эфир" в свете неудачного полномасштабного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов Война России против Украины
NEWS
В ВСУ рассказали подробности операции по освобождению Благодатного
В ВСУ рассказали подробности операции по освобождению Благодатного
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС