Сєвєродонецьк може потрапити в облогу, - Гайдай

Військові експерти не виключають, що Сєвєродонецьк може потрапити в облогу після того, як російські окупанти не зможуть зайняти його під час штурму. Місто може стати другим Маріуполем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Останніми днями військові експерти почали приписувати Сєвєродонецьку долю Маріуполя. Оборона міста надпотужна, тож захопити обласний центр Луганщини буде вкрай важко. Але орки можуть піти іншим шляхом - за маріупольським сценарієм. Це тільки припущення. Але ми готові до будь-якого розвитку подій, Наші воїни дадуть ворогу гідну відсіч", - написав він.

За його словами, сакральна для президента РФ Володимира Путіна дата - 9 травня, буде важким днем.

"Рашисти посилять обстріли та намагатимуться знищити якомога більше населених пунктів Луганщини. Можливі провокації", - впевнений очільник області, додавши, що наразі вже посилено заходи безпеки на блокпостах, бо почастішали випадки захоплення росіянами гуманітарного транспорту та форми ЗСУ.

Гайдай закликав жителів Луганської області евакуюватися.