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Ворог втратив техніку, сотні солдатів та одного генерала, - Зеленський про втрати окупантів

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Середа 16 березня 2022 01:52
Ворог втратив техніку, сотні солдатів та одного генерала, - Зеленський про втрати окупантів Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вівторок, 15 березня, у російських окупантів не було успіху, хоча вони кидали в бій тисячі своїх людей - на півночі, сході, і на півдні нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Ворог втратив техніку, ще сотні солдатів. Дуже багато загиблих російських строковиків, і десятки офіцерів. Серед убитих також ще один генерал", - заявив Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, що сьогодні окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру і мирні міста.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 15 березня у Києві провів зустріч із прем'єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії, та віце-прем'єром Польщі. Після цього він зробив заяву і зазначив, що лідери цих країн надають велику допомогу Україні в цей нелегкий час.

Ми також писали, що президент України підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії.

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