Від початку війни 6 міст та сіл Київської області залишилися без тепла, 12 - без води, - Кулеба
Екс-голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів про приблизну кількість жертв серед цивільного населення через російських окупантів. Також він назвав, у скількох містах немає тепла та води.
Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, щодня оновлюється статистка серед втрати цивільного населення.
Також ворог нищить з інфраструктуру українських міст. Російські військові знищують дитячі садочки, музеї, церкви, житлові масиви та інженерні інфраструктури.
"З початку бойових дій шість міст та сіл залишилися без теплопостачання, 12 - без води. Там, де це можливо, ми намагаємося якнайшвидше відновити критично важливі електроенергію, водопостачання. Проте ворог нам перешкоджає, як це було в Славутичі", - сказав Кулеба.
Раніше ми повідомляли, що екс-глава ОВА назвав райони Київської області, які зараз захоплені окупантами.
Також ми писали, що Кулеба розповів, чи встановлюють окупанти в захоплених населених пунктах Київської області своїх "керівників".
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