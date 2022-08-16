Ворог мав частковий успіх на Запорізькому напрямку, на півдні окупанти зазнають втрат, - Генштаб

Окупанти мали частковий успіх під час штурму в напрямку Солодке - Новомихайлівка в Запорізькій області, там тривають бої. На Південнобузькому напрямку ворог зазнає втрат і відступає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Фіксується проведення тренування зі зв'язку генерального штабу Збройних сил Республіки Білорусь. Зберігається загроза нанесення противником ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи Збройних сил Російської Федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв з артилерії райони Кам'янської Слободи Чернігівської області та Ходино Сумської області.

На Харківському напрямку противник залучив ствольну і реактивну артилерію для вогневого впливу недалеко від Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Тишків.

На Слов'янському напрямку справляв вогняну поразку біля Грушувахи та Вірнопілля. Підрозділи противника вживають заходів щодо поліпшення логістичного забезпечення в зазначеному напрямку.

На Краматорському напрямку ворог продовжував обстріли з артилерії різних типів поблизу Краматорська, спірного та Івано-Дар'ївки. Веде наступ у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод - Івано-Дар'ївка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівка, Костянтинівка, Яковлівка та Зайцеве.

Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії за напрямками Володимирівка - Бахмутське та Стряпівка - Соледар. Тут українські воїни зупинили і відкинули окупантів. На напрямках Покровське - Бахмутське та Горлівка - Залізне бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював зі ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака і Невельського. Веде наступ у напрямку Старомихайлівка-Невельське, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовані обстріли з танків, ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне і Времівка.

Окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке - Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку противник, крім обстрілів з танків і артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, залучив армійську і штурмову авіацію поблизу Білої Криниці, Андріївки та Лозового.

Спроба покращити тактичне становище штурмовими діями за напрямком Зелений Гай - Новогригорівка завершилася для ворога значними втратами та відступом.

У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Раніше Генштаб повідомив, що російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військових на напрямку Козача Лопань - Уди в Харківській області. При цьому збройні сили відбили всі ворожі наступи на Донбасі.

Нагадаємо, українські військові 14 серпня ліквідували 200 окупантів. Всього з початку повномасштабної агресії РФ втратила 43 750 своїх військових.

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