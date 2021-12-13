Лікарі вимагають перевести Саакашвілі на реабілітацію за кордоном

За його словами, неврологічний статус Саакашвілі є провідним у його захворюванні.

"Стабільними проблемами є проблеми з пересуванням, координацією, мінливість характеру. Однак це не виходить за нормативні рамки. Зараз він потребує переважно спеціальної реабілітації. Це ми називаємо нейрореабілітацією і психонервовою реабілітацією, можливість якої в Грузії ми не знайшли", - сказав Тоідзе.

Він також вказав, що ексглава Грузії потребує лікування в спеціальній установі, якої немає в країні.

Консиліум лікарів, сформований при омбудсмені Грузії, оглянув політика ввечері в неділю.

Раніше глава організації "Емпатія" Маріам Джишкаріані заявила, що консиліум лікарів, що займаються моніторингом лікування Саакашвілі, діагностував у нього посттравматичний стресовий розлад.