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Саакашвілі знову відмовився від лікування: названі умови

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Грузія, Середа 08 грудня 2021 00:57
Саакашвілі знову відмовився від лікування: названі умови Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач РбК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі відмовляється від лікування до тих пір, поки не будуть виконані санкції Служби державного інспектора щодо Міністерства юстиції та Спеціальної пенітенціарної служби. Про це повідомив його лікар Ніколоз Кіпшидзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Грузія.

Після голодування Саакашвілі проходить курс реабілітації у військовому госпіталі міста Горі. Там його відвідав його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, якому він передав умови, за яких погодитися продовжити курс лікування.

"Я припиняю всіляке медичне лікування, і не припиню протест, поки рішення відомства Толорая (Лонда Толорая, глава Служби держінспектора, - ред.) не будуть виконані, поки не скасують так звані дисциплінарні заходи, і не відновлять нормальний допуск до мене відвідувачів", - йдеться в заяві Саакашвілі.

Саакашвілі заявляє, що до нього заявилися співробітники в'язниці і повідомили, що відберуть у нього телевізор і обмежать зустрічі з відвідувачами.

"Сьогодні вранці було оприлюднено рішення державного інспектора, яке накладає штраф на Міністерство юстиції за грубе порушення прав президента. Приблизно через шість годин після цієї заяви в мою камеру без попередження увійшли двоє співробітників лікувального закладу Глданской в'язниці N18, в яких я впізнав учасників моїх тортур. Вони заявили мені, що через те, що я зачепив рукою апарат для вимірювання тиску з метою захисту, коли вони збиралися проти моєї волі провести мені медичні маніпуляції, департамент вирішив провести проти мене дисциплінарні заходи, що має на увазі обмежити зустрічі та відібрати у мене телевізор", - йдеться в посланні Саакашвілі.

Політик також стверджує, що його матір до нього не пустили, хоча у неї були всі дозволи для візиту до сина. Жінку змусили чекати на вулиці близько чотирьох годин, після чого повернули в Тбілісі. Також Саакашвілі скаржиться, що до нього не впускали його особистого лікаря, поки не втрутилася адміністрація госпіталю.

"Це їхня відповідь на рішення державного інспектора. Вони не тільки не вилучили (з соціальної мережі) кадри, які ображають мою гідність, а й сьогодні здійснили проти мене помсту", - йдеться в листі Саакашвілі.

Нагадаємо, що раніше Міністерство юстиції Грузії та Спеціальна пенітенціарна служба були оштрафовані за відео з Саакашвілі. Йдеться про публікацію особистих даних політика.

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Міхеіл Саакашвілі
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