Врачи потребовали перевести Саакашвили на реабилитацию за рубежом

По его словам, неврологический статус Саакашвили является ведущим в его заболевании.

"Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера. Однако это не выходит за нормативные рамки. Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Это мы называем нейрореабилитацией и психонервной реабилитацией, возможность которой в Грузии мы не нашли", - сказал Тоидзе.

Он также указал, что экс-глава Грузии нуждается в лечении в специальном учреждении, которого нет в стране.

Консилиум врачей, сформированный при омбудсмене Грузии, осмотрел политика вечером в воскресенье.

Ранее глава организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что консилиум врачей, занимающихся мониторингом лечения Саакашвили, диагностировал у него посттравматическое стрессовое расстройство.