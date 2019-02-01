Лікарі у "Лефортово" виявили у моряка Сороки додаткові пошкодження руки

Лікарі прописали українцю уколи для зняття набряку і знеболювальне

Врач в СИЗО "Лефортово", куда накануне перевели раненых украинских военнопленных моряков, обнаружил у моряка Василия Сороки повреждения еще одной мышцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина Facebook.

Адвокат рассказал, что 31 января встретился с Сорокой в "Лефортово" впервые после того, как его перевели туда из больницы в СИЗО "Матросская тишина". Он отметил, что состоялся допрос по состоянию здоровья украинца.

"Мы ходатайствовали о передаче военнопленного Сороки для лечения в Украине или в нейтральную страну, а также о переводе обследование и лечение в гражданских медицинских учреждениях, оснащенных соответствующим оборудованием, в которых возможно предоставление надлежащей и соответствует стандартам оказания медицинской помощи, в частности в "Научно исследовательском институте скорой помощи имени НВ. Склифосовского"", - написал Бадамшин.

Он также рассказал, что состояние здоровья Сороки стабилизировалось, ухудшения состояния руки не происходит.

"Так же мучают боли, функции пальцев, кисти не восстанавливаются, отек не спал. Однако доктор в Лефортово обнаружил недостатки своих коллег из больницы "Матросская тишина", обнаружив повреждение еще одной мышцы. Наконец врачи обратили внимание на отек. Прописали уколы для снятия отека и обезболивающее", - сообщил адвокат.

Напомним, накануне в РФ пообещали провести дополнительное медобследование захваченного моряка Сороки.

РБК-Украина писало, что российские правозащитники, которые 31 января посетили Сороку в СИЗО рассказали, что моряк пожаловался на боли в раненой руке. Рана зажила, но концовка немного опухла, плохо работают отдельные пальцы. По его словам, в руке осталось два маленьких осколка.