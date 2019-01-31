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В РФ розповіли про стан здоров'я поранених українських моряків

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 21:36
В РФ розповіли про стан здоров'я поранених українських моряків
Фото: СІЗО "Лефортово" (imauzer/livejournal.com)

Українців в СІЗО "Лефортово" відвідали російські правозахисники

Всі троє українських військовополонених моряків, яких напередодні перевели в РФ із лікарні в "Матросской тишине" в СІЗО "Лефортово", поскаржилися на проблеми на здоров'ям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ. 

Як зазначається, моряки не скаржаться на умови утримання. Наразі вони перебувають в звичайних камерах у відремонтованому корпусі з гарячою водою.

Однак всіх моряків залишилися проблеми зі здоров'ям. Так, 19 річний Андрій Ейдер розповів російським правозахисникам, що у нього болять ноги, і показав кінцівки, на яких є невеликі сліди від осколкового поранення. За його словами, один осколок залишився всередині м'язової тканини, медики не стали його витягати.

27-річний Василь Сорока поскаржився на болі в пораненій руці. Рана загоїлася, але кінцівка трохи опухла, погано працюють окремі пальці. За його словами, в руці залишилося два маленьких осколка.

24-річний Андрій Артеменко теж заявив, що у нього не витягли один з осколків з руки. Моряк також зазначив, що йому потрібен офтальмолог, оскільки він отримав травму рогівки ока.

Лікарі СІЗО поки видали морякам знеболюючі і прискорюють регенерацію тканин мазі, в подальшому планують направити їх на обстеження в профільну медустанову.

РБК-Україна писало, що координатор СММ ОБСЄ в ТКГ Тоні Фріш пообіцяв звернутися до Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) з проханням допомогти з наданням кваліфікованого обстеження та подальшого лікування українським морякам, яких утримують в РФ.

Раніше український омбудсмен заявляла, якщо російська сторона не може забезпечити належні умови для якісного лікування та подальшої реабілітації українських моряків, вона має передати поранених до третьої нейтральної країни.

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