ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Слідчі РФ допитали 4 українських моряків, - Полозов

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 02:11
Слідчі РФ допитали 4 українських моряків, - Полозов
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Слідчі допитали Андрія Эйдер, Андрія Артеменка, Сороку Василя і Сергія Чулибу

Адвокат Микола Полозов повідомив, що слідчі РФ протягом двох днів провели допити чотирьох українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Миколи Полозова.

Так, слідчі допитали Андрія Эйдер, Андрія Артеменка, Сороку Василя і Сергія Чулибу.

"30.01.19 І 31.01.19 відбулися слідчі дії (допити) щодо військовополонених: Андрій Артеменко, Андрій Эйдер, Василь Сорока, Сергій Чулиба. В ході слідчих дій військовополонені відповіли на запитання слідчих у рамках статті 17 третьої Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року "Про поводження з військовополоненими", - написав він.

Полозов зазначив, що поранені військовополонені додатково відповіли на запитання адвокатів щодо стану здоров'я.

Крім того, щодо поранених військовополонених адвокатами були заявлені клопотання про госпіталізацію в Україні або нейтральній країні (у відповідності з положеннями Конвенції), та проведення медичного обстеження в лікувальних установах за межами системи ФСВП.

За його словами, інших військовополонених українських моряків допитають наступного тижня.

Нагадаємо, раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль повідомляв, що в окупованому Криму готуються спроби тиску на адвокатів, які беруть участь в захисті захоплених військами РФ українських моряків біля Керченської протоки.

США в лютому переглянуть пакет санкцій проти РФ, - Волкер США вийдуть з договору про ракети в кінці тижня, - Reuters
Новини України Російська ФедераціяморякидопросКерченский мост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся