Слідчі РФ допитали 4 українських моряків, - Полозов

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Слідчі допитали Андрія Эйдер, Андрія Артеменка, Сороку Василя і Сергія Чулибу

Адвокат Микола Полозов повідомив, що слідчі РФ протягом двох днів провели допити чотирьох українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Миколи Полозова.

Так, слідчі допитали Андрія Эйдер, Андрія Артеменка, Сороку Василя і Сергія Чулибу.

"30.01.19 І 31.01.19 відбулися слідчі дії (допити) щодо військовополонених: Андрій Артеменко, Андрій Эйдер, Василь Сорока, Сергій Чулиба. В ході слідчих дій військовополонені відповіли на запитання слідчих у рамках статті 17 третьої Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року "Про поводження з військовополоненими", - написав він.

Полозов зазначив, що поранені військовополонені додатково відповіли на запитання адвокатів щодо стану здоров'я.

Крім того, щодо поранених військовополонених адвокатами були заявлені клопотання про госпіталізацію в Україні або нейтральній країні (у відповідності з положеннями Конвенції), та проведення медичного обстеження в лікувальних установах за межами системи ФСВП.

За його словами, інших військовополонених українських моряків допитають наступного тижня.

Нагадаємо, раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль повідомляв, що в окупованому Криму готуються спроби тиску на адвокатів, які беруть участь в захисті захоплених військами РФ українських моряків біля Керченської протоки.