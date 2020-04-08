У ВР заслухають звіт Нацради з питань телебачення за 2019 рік

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики сьогодні, 8 квітня, заслухає звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік. Про це свідчить графік засідань комітетів, опублікований на сайті парламенту.

Засідання комітету розпочнеться об 11:30.

"Про Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік (прийняття рішення)", - вказано у порядку денному.

Крім того, члени комітету розглянуть законодавчі пропозиції, спрямовані на державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму та інформаційної сфери у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019).

Нагадаємо, на початку березня анонсувалося, що профільний комітет парламенту 18 березня розгляне звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський призначив Юрія Зіневича і Валентина Коваля членами Нацради з питань телебачення.

Так, у кінці жовтня минулого року набув чинності закон про Нацраду з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів відомства.