ВР рекомендують створити Бюро економічної безпеки замість податкової міліції

Фінансовий комітет рекомендує Верховній раді створити Бюро економічної безпеки замість податкової міліції. Парламенту рекомендують ухвалити відповідний законопроект №3087-д у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що дискусія з приводу цього законопроєкту триває понад рік, члени комітету розглянули понад 1500 правок, з яких 1100 враховано.

"Члени комітету обговорили спірні питання щодо складу конкурсної комісії для призначення директора бюро, вимог до освіти директора, доцільності створення тренінгового центру, обов’язковості застосування поліграфа в роботі, доступу до інформаційних джерел, стратегії роботи, граничної чисельності та проведення аудиту бюро", - сказано у повідомленні.

Нардепи вирішили, що конкурсна комісія з відбору директора БЕБ має складатися з трьох осіб від Кабінету міністрів, трьох осіб від Ради національної безпеки і оборони, трьох осіб від ВР (2 представники комітету фінансів, податкової та митної політики та одна особа від комітету з питань правоохоронної діяльності).

Також парламентарі підтримали поправку, що директор Бюро має мати вищу юридичну та/або економічну освіту, стаж роботи за спеціальністю не менше десяти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п’яти років. Він має вільно володіти державною мовою і бути здатним за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

"Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді проект закону "Про бюро економічної безпеки" № 3087-д прийняти в другому читанні та в цілому як закон", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня Верховна рада зробила крок до створення Бюро економічної безпеки, яке має замінити податкову міліцію. Нардепи схвалили за основу у першому читанні законопроект №3087-д.

Як писало РБК-Україна, глава фінкомітету Данило Гетманцев заявив, що до кінця року в Україні має запрацювати Бюро економічної безпеки.

Так, у січні парламент відхилив законопроект про Бюро фінансових розслідувань, яким пропонувалася ліквідація податкової міліції.