У Раді розповіли, коли ліквідують податкову міліцію

Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Рада працює над створенням Бюро економічної безпеки

До кінця року в Україні має запрацювати Бюро економічної безпеки. Створення цього органу передбачає повну ліквідацію податкової міліції.

Про це розповів глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "Ліга".

За його словами, новостворений орган не матиме силового блоку, але буде здійснювати оперативно-розшукові заходи, а також самостійно вести слідчі дії.

"Силовий блок є в "Альфі". Бюро зможе його залучати, якщо будуть потрібні певні спецоперації", - зазначив нардеп.

Гетманцев додав, що автоматичного переведення працівників податкової міліції до Бюро економічної безпеки не буде, але забороняти самостійний перехід також не планують.

Зазначимо, що Бюро економічної безпеки також позбавить Службу безпеки України повноважень по розслідуванню економічних злочинів. Позбавлення СБУ таких прав є однією з умов меморандуму Міжнародного валютного фонду.

Підтримати законопроект про створення Бюро економічної безпеки раніше рекомендував депутатам парламентський фінансовий комітет.

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Автор: Дмитро Левицький