ВР рекомендують дозволити будівництво прикордонних об'єктів у прибережних зонах

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній раді прийняти в цілому законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, 10 жовтня відбулося засідання комітету.

"Члени комітету розглянули підготовлений до другого читання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону №0905. За результатами обговорення комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти його у другому читанні та в цілому як закон", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада 8 скликання планувала дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах, навколо водойм, на островах, а також у межах пляжної зони. Відповідний законопроект №6777 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічному облаштуванні та утриманні державного кордону" в першому читанні за основу 18 грудня 2018 року підтримали 227 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в липні 2017 року уряд пропонував ВР дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах.