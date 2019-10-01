ВР рекомендують прийняти закон про звільнення членів Нацради

Комітет Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ВР ухвалити законопроект №2036 про зміни до закону про Національну раду з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради у другому читанні. Про це повідомила заступник голови комітету Євгенія Кравчук у своєму Facebook.

За її словами, документ можуть винести на розгляд ВР у цю середу.

"Є хороші новини про кіно та інформаційну безпеку. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому три законопроекти, які стосуються цих сфер... №2036, який стосується Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Він може бути внесений до порядку денного середи", - написала парламентарій.

Проектом закону передбачається забезпечити безперервність функціонування відомства шляхом надання члену Нацради права виконувати обов'язки до призначення нового члена і закріплюється обов'язковість одночасного призначення членів відомства на всі вакантні посади.

Нагадаємо, парламент ухвалив цей проект закону за основу 19 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики раніше рекомендував ВР прийняти законопроект №2036 про зміни до закону про Національну раді з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради.

Додамо також, профільний комітет пропонував нардепам 18 вересня прийняти законопроект про процедуру звільнення і призначення членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.