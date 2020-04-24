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З порядку денного засідання Ради зняли два законопроекти

Новини » Політика     24.04.2020 - 13:31
З порядку денного засідання Ради зняли два законопроекти
Фото: Володимир Зеленський та Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський в останній момент виключив два законопроекти

З порядку денного позачергового засідання парламенту, яке відбувається 24 квітня 2020 року, зняли два законопроекти. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Разумков, 23 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до Ради "з повторним листом щодо проведення повторного позачергового засідання з уточненим порядком денним".

За його словами, з порядку денного виключено проект закону про фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві №3205, №3205-1, а також проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування №2234.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада зібралася на позачергове засідання 24 квітня. У залі зареєструвалися 332 народних депутати.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що в Раді в п'ятницю буде два позачергових засідання.

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