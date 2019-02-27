ВР провалила закон про освітні пільги для дітей, позбавлених батьківського піклування

Прийняття документу за основу підтримав лише 121 парламентар

Верховная рада Украины в среду, 27 февраля, провалила законопроект №5023, которым предлагалось предусмотреть льготы при поступлении в украинские вузы для детей, лишенных родительской опеки. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что закон нардепы рассматривали по полной процедуре.

Однако принятие его за основу поддержал лишь 121 парламентарий при 226 минимально необходимых.

Подчеркнем, проектом предлагалось дать возможность детям, лишенным родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.

Напомним, сегодня анонсировалось, что Рада на пленарном заседании 27 февраля рассмотрит изменения в закон о высшем образовании.

Как писало РБК-Украина ранее, во вторник ВР провалила в первом чтении законопроект №7549 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы". Документом предлагалось упорядочить дисциплинарные полномочия должностных лиц, урегулировать некоторые вопросы повседневной деятельности, определить права и обязанности главных сержантов и главных старшин подразделений воинских частей ВСУ.

Добавим также, во вторник Рада провалила закон о приведении званий военных в соответствие со стандартами НАТО и закон о борьбе с хостелами в многоэтажках.