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Рада сьогодні розгляне зміни до закону про вищу освіту

Новини » Політика    27.02.2019 - 08:24
Рада сьогодні розгляне зміни до закону про вищу освіту
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Також парламент планує ратифікувати податкову угоду з Катаром

Верховна рада України на пленарному засіданні 27 лютого розгляне зміни до закону про вищу освіту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Також повідомляється, що Рада сьогодні розгляне ратифікацію угоди з Катаром про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи. Крім того, на сьогодні заплановано прийняття закону про медіацію.

Нагадаємо, напередодні в Раді анулювали бланки для збору підписів нардепів для імпічменту президента Петра Порошенка.

Зокрема, в Апараті заявили, що працівники під тиском змушені були видати бланки підписних листів. Крім того, в письмовому поданні відсутнє правове обґрунтування необхідності створення тимчасової слідчої комісії, а також обґрунтування наявності в діях Порошенка складу злочину.

Зазначимо, скандал розгорівся після виходу журналістського розслідування про розкрадання в оборонному секторі з боку близького оточення президента України. Вчора також стало відомо, що НАБУ перевірить інформацію про факти корупції в "оборонці".

 

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Теми: Засідання Ради
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