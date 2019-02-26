Рада знову провалила закон про боротьбу з хостелами в багатоповерхівках

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи відмовилися направляти закон у комітет на повторне перше читання

Верховна рада провалила в першому читанні законопроект №10006 "Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень житлового будинку", яким пропонується боротися з хостелами в багатоповерхівках. Про це заявив глава ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, прийняття документа за основу підтримали 188 нардепів, направлення його в комітет на повторне перше читання - 194 парламентаря, а повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 197.

"Законопроект №10006 і альтернативний до нього відхилені", - прокоментував Парубій.

Документ був розроблений з метою визначення на законодавчому рівні обмежень щодо використання квартир у багатоквартирних житлових будинках не за призначенням, в тому числі як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання, і з метою посилення відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері.

Нагадаємо, сьогодні нардепи продовжили розгляд закону про боротьбу з хостелами в багатоповерхівках.

Як писало РБК-Україна раніше, в середині січня 2019-го парламент провалив в першому читанні законопроект №6424-д і альтернативний до нього №6424-д1 про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України для боротьби з хостелами в багатоповерхівках .

Додамо, на початку вересня минулого року парламент відправив законопроект №6424-д про боротьбу з хостелами в багатоповерхівках на повторне перше читання.

Слід зазначити, нардепи на початку липня 2018 року відправили на повторне перше читання у профільний комітет законопроект №6424 "Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень житлового будинку".