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Рада провалила удосконалення законів по проходженню військової служби

Новини » Політика    26.02.2019 - 17:38
Рада провалила удосконалення законів по проходженню військової служби
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Після провального голосування за закон Парубій закрив засідання Ради

Верховна рада України провалила в першому читанні законопроект №7549 "Про внесення змін до деяких законів України з питань проходження військової служби". Про це повідомив глава парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, документ за основу підтримали лише 165 нардепів, його направлення у комітет на доопрацювання - 171 депутат і повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 171 парламентар.

"Колеги, я змушений сказати, що проект закону №7549 і 7549-1 відхилені", - прокоментував Парубій.

Так, проектом закону пропонувалося впорядкувати дисциплінарні повноваження посадових осіб, врегулювати деякі питання повсякденної діяльності, визначити права та обов'язки головних сержантів і головних старшин підрозділів військових частин Збройних сил України.

Документом передбачалося також ввести в розпорядок дня військових годину на національно-патріотичну підготовку.

Після того, як нардепи провалили закон, секретар комітету з нацбезпеки Іван Винник заявив, що парламентарі свідомо зривають прийняття законопроектів блоку нацбезпеки, і озвучив вимогу фракцій "Блок Петра Порошенко" і "Народний фронт" оголосити перерву в засіданні Ради.

Спікер ВР у свою чергу прийняв рішення закрити вечірнє пленарне засідання парламенту.

Нагадаємо, раніше комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував ВР прийняти за основу законопроект №7549 "Про внесення змін до деяких законів України з питань проходження військової служби".

Як писало РБК-Україна, у вівторок ВР провалила закон про приведення звань військових у відповідність зі стандартами НАТО.

Крім того, нардепи сьогодні провалили закон про боротьбу з хостелами у багатоповерхівках.

ВР провалила приведення звань військових у відповідність до стандартів НАТО Рада знову провалила закон про боротьбу з хостелами в багатоповерхівках
Теми: Засідання Ради
Новини України Андрій ПарубійвійськовіВерховна Рада
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