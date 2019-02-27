ВР провалила закон про освітні пільги для дітей, позбавлених батьківського піклування

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прийняття документу за основу підтримав лише 121 парламентар

Верховна рада України у середу, 27 лютого, провалила законопроект №5023, яким пропонувалося передбачити пільги при вступі до українських вишів для дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що закон нардепи розглядали за повною процедурою.

Однак прийняття його за основу підтримав лише 121 парламентар при 226 мінімально необхідних.

Підкреслимо, проектом пропонувалося дати змогу дітям, позбавленим батьківського піклування, брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів із конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в межах установлених квот прийому до українських вишів нарівні з дітьми-сиротами без проходження ЗНО.

Нагадаємо, сьогодні анонсувалося, що Рада на пленарному засіданні 27 лютого розгляне зміни в закон про вищу освіту.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок ВР провалила в першому читанні законопроект №7549 "Про внесення змін до деяких законів України з питань проходження військової служби". Документом пропонувалося впорядкувати дисциплінарні повноваження посадових осіб, врегулювати деякі питання повсякденної діяльності, визначити права та обов'язки головних сержантів і головних старшин підрозділів військових частин ЗСУ.

Додамо також, у вівторок Рада провалила закон про приведення звань військових у відповідність зі стандартами НАТО і закон про боротьбу з хостелами в багатоповерхівках.