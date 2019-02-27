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ВР провалила закон про освітні пільги для дітей, позбавлених батьківського піклування

Новини » Політика    27.02.2019 - 13:34
ВР провалила закон про освітні пільги для дітей, позбавлених батьківського піклування
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прийняття документу за основу підтримав лише 121 парламентар

Верховна рада України у середу, 27 лютого, провалила законопроект №5023, яким пропонувалося передбачити пільги при вступі до українських вишів для дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що закон нардепи розглядали за повною процедурою.

ВР провалила закон про освітні пільги для дітей, позбавлених батьківського піклування

Однак прийняття його за основу підтримав лише 121 парламентар при 226 мінімально необхідних.

Підкреслимо, проектом пропонувалося дати змогу дітям, позбавленим батьківського піклування, брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів із конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в межах установлених квот прийому до українських вишів нарівні з дітьми-сиротами без проходження ЗНО.

Нагадаємо, сьогодні анонсувалося, що Рада на пленарному засіданні 27 лютого розгляне зміни в закон про вищу освіту.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок ВР провалила в першому читанні законопроект №7549 "Про внесення змін до деяких законів України з питань проходження військової служби". Документом пропонувалося впорядкувати дисциплінарні повноваження посадових осіб, врегулювати деякі питання повсякденної діяльності, визначити права та обов'язки головних сержантів і головних старшин підрозділів військових частин ЗСУ.

Додамо також, у вівторок Рада провалила закон про приведення звань військових у відповідність зі стандартами НАТО і закон про боротьбу з хостелами в багатоповерхівках.

Рада сьогодні розгляне зміни до закону про вищу освіту Рада провалила удосконалення законів по проходженню військової служби
Теми: Засідання Ради
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