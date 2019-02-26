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ВР провалила приведення звань військових у відповідність до стандартів НАТО

Новини » Політика    26.02.2019 - 14:10
ВР провалила приведення звань військових у відповідність до стандартів НАТО
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ за основу підтримали лише 147 нардепів при 226 мінімально необхідних

Верховна рада України провалила в першому читанні законопроект №6372 "Про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців", яким звання українських військовослужбовців пропонувалося привести у відповідність до стандартів НАТО. Про це заявив глава ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за основу закон підтримали 147 нардепів, направлення документу на повторне перше читання у комітет - 166 депутатів ВР, а повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 163 парламентаря.

"І проект закону №6372 я оголошую відхиленим", - прокоментував спікер ВР.

Проектом пропонувалося, що теперішні військові звання - рядовий, старший солдат, молодший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик, замінять на: солдат, старший солдат, сержант, старший сержант, головний сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант.

При цьому офіцерські звання змінювати не планували.

Крім того, пропонувалося змінити звання і для Військово-морських сил: замість мічмана - штаб-старшина, старший мічман - майстер-старшина. При цьому пропонували ввести нові звання: старший майстер-старшина і головний майстер-старшина.

Нагадаємо, на початку лютого Парубій анонсував, що парламент приведе у відповідність зі стандартами НАТО звання українських військовослужбовців.

Як писало РБК-Україна раніше, в середині грудня 2018 року Верховна рада прийняла за основу закон про військову стандартизацію відповідно до вимог НАТО.

Додамо, на початку цього року президент України Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України будуть здатні діяти повністю за стандартами НАТО в 2020 році.

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Теми: Засідання Ради
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