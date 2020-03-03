ВР пройшла більше половини правок до земреформи, але жодну не підтримала

Верховна рада України у ході ранкового пленарного засідання розглянула більше половини правок до законопроекту про ринок землі. Однак жодну нардепи не підтримали, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, парламентарі розглянули 2144 правки з 4018 до другого читання законопроекту №2178-10.

Зазначимо, розгляд правок продовжиться на вечірньому засіданні ВР о 16:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України станом на вівторок, 3 березня, розглянула вже дві тисячі правок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що законопроект про ринок землі Рада зможе прийняти не раніше 16-17 квітня. За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати поправки в такому темпі.

Так, парламент 6 лютого увійшов у розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президію ВР, у зв'язку з чим засідання вів перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.