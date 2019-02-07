ВР проголосує закон про боротьбу з хостелами у багатоповерхівках наступного пленарного тижня

За словами Парубія, нардепи продовжать розгляд закону у вівторок, 26 лютого

Верховная рада проголосует за законопроект №10006 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины об обеспечении прав собственников (пользователей) помещений жилого дома", которым предлагается бороться с хостелами в многоэтажках на следующей пленарной неделе. Об этом заявил глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ разработан с целью определения на законодательном уровне ограничений по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания, и с целью усиления ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере.

"Мы сможем во вторник продолжить и завершить рассмотрение данного законопроекта", - отметил глава парламента.

Напомним, в середине января 2019-го парламент провалил в первом чтении законопроект №6424-д и альтернативный к нему №6424-д1 о внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины об обеспечении прав собственников (пользователей) помещений жилого дома.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале сентября прошлого года парламент отправил законопроект №6424-д о борьбе с хостелами в многоэтажках на повторное первое чтение.

Следует отметить, нардепы в начале июля 2018 года отправили на повторное первое чтение в профильный комитет законопроект №6424 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины об обеспечении прав собственников (пользователей) помещений жилого дома". За его направление проголосовали 228 нардепов.