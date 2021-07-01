ВР прийняла закон Зеленського про олігархів за основу. Як голосували фракції

Верховна рада схвалила закон президента Володимира Зеленського про олігархів за основу. За документ проголосували 275 нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Фракції підтримали документ наступним чином:
Відзначимо, рішення про визнання особи олігархом приймає Рада національної безпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету. Передбачене створення реєстру олігархів.
Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" очікували, що законопроект про олігархів приймуть у першому читанні. Однак у монобільшості визнали ризик поправочного "спаму" до другого читання законопроекту.
Як писало РБК-Україна, комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати проект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.
Більше про плани президента по олігархам читайте в нашому матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".