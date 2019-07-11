ВР прийняла за основу закон про статус політв'язнів Кремля

Верховна рада схвалила в першому читанні за основу законопроект №8205 про правовий статус та соціальні гарантії осіб, незаконно позбавлених волі, заручників, або засуджених на тимчасово окупованих територіях України та за її межами. За документ після ряду провальних спроб проголосували 235 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Проектом пропонується визначити основні терміни щодо правового статусу і встановлення соцгарантій політв'язнів, чітко визначити сферу дії даних правових норм і положень щодо даного кола осіб.

Відзначається, що реалізація положень законопроекту потребує додаткових витрат з державного бюджету України, зокрема на покриття витрат на виплату одноразової допомоги заручникам, іншим звільненим з полону особам.

"Однак обчислити розміри таких витрат буде неможливо з урахуванням непередбачуваної динаміки звільнення з неволі відповідних осіб... Розмір допомоги буде встановлюватися Кабінетом міністрів України (з огляду на фінансову спроможність держави)", - сказано у пояснювальній записці.

Планується, що витрати, пов'язані з реалізацією закону, будуть здійснюватися з резервного фонду держбюджету.

Нагадаємо, в кінці грудня 2018 року комітет з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендував парламенту прийняти в першому читанні і за основу законопроект №8205 про правовий статус політв'язнів Кремля.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів України почав виплати сім'ям українських політв'язнів. Зазначалося, що близько 60 сімей політв'язнів Кремля - ​​українців і кримських татар - отримали таку допомогу від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у вигляді виплат на юридичний супровід в розмірі 100 тисяч гривень.

Додамо, у вересні 2018 року Рада підтримала за основу та в цілому в першому читанні законопроект №9026 "Про внесення зміни в додаток №3 до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік". Прийнявши закон, Рада розблокувала нарахування соціальної підтримки сім'ям політв'язнів. Йдеться про виплату 96 млн гривень.