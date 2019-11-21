Кабмін вніс до Ради зміни до закону про правовий статус іноземців

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради України законопроект №2478 "Про внесення змін до закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Відповідний проект був зареєстрований у четвер, 21 листопада. Наразі текст документу відсутній на сайті Ради.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, у червні Верховна рада України 8 скликання прийняла в другому читанні законопроект №3433 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України)". За документ проголосували 230 нардепів. Закон також передбачає мораторій на видачу іноземців-ветеранів АТО іноземним державам, зокрема РФ

Як писало РБК-Україна раніше, парламент схвалив за основу даний закон у жовтні 2018 року. Його підтримали 252 парламентарія.