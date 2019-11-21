ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін вніс до Ради зміни до закону про правовий статус іноземців

Новини » Політика     21.11.2019 - 18:21
Кабмін вніс до Ради зміни до закону про правовий статус іноземців
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради України законопроект №2478 "Про внесення змін до закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Відповідний проект був зареєстрований у четвер, 21 листопада. Наразі текст документу відсутній на сайті Ради.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, у червні Верховна рада України 8 скликання прийняла в другому читанні законопроект №3433 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України)". За документ проголосували 230 нардепів. Закон також передбачає мораторій на видачу іноземців-ветеранів АТО іноземним державам, зокрема РФ

Як писало РБК-Україна раніше, парламент схвалив за основу даний закон у жовтні 2018 року. Його підтримали 252 парламентарія.

Разумков сподівається на запуск підготовки закону по Донбасу після нормандської зустрічі Раді рекомендують схвалити закон щодо планування використання земель
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаиностранцыЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся