У ВР пропонують зміни до Конституції для проведення антимонопольної реформи

У Верховній раді України пропонують внести зміни до Конституції для проведення конкуренційно-антимонопольної реформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, комітет Ради з питань економічного розвитку провів публічне обговорення цієї реформи.

Так, голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу комітету Людмила Буймістер заявила, що реформа має складатися із двох частин, перша з яких - реформа конституційна.

Зокрема, пропонується поширити відповідальність за запобігання монопольним порушенням на всі органи державної влади.

"Щоб за це відповідав не тільки АМКУ, а щоб вся система органів державної влади, а також незалежні регулятори мали за мету захист і розвиток конкуренції", - сказала голова підкомітету.

Також реформою передбачається конституційна заборона антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання (картелів) (ст. 42 Конституції України) та новий конституційний статус АМКУ: призначення та звільнення голови та державних уповноважених Верховною радою України за поданням президента (ст. 85 Конституції України).

Крім того, пропонуються і зміни в закон "Про Антимонопольний комітет України", якими передбачається щорічне заслуховування звіту АМКУ на пленарному засіданні Ради та позачергове заслуховування голови АМКУ у парламенті з питань, що відносяться до повноважень комітету.

Зокрема, передбачається і запровадження поступової ротації голови та державних уповноважених АМКУ зі збереженням спадковості у діяльності даного органу (зміни до ст. 5 прикінцевих положень законопроекту "Про конкуренційно-антимонопольну реформу"); запровадження прозорого механізму конкурсного відбору на посади голови та державних уповноважених АМКУ.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді зазначила, що спочатку планується прийняти відповідні зміни до законів, а потім вносити їх у Конституцію України.

Нагадаємо, у ВР заявили, що на сьогодні спостерігаються обмеження незалежності та спеціального статусу Антимонопольного комітету України.

Так, у Раді пропонують створити єдиний спеціалізований Вищий суд з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада у парламенті анонсувалося заслуховування звіту глави АМКУ щодо виконання покладених на нього зобов'язань.