Рада планує змінити Податковий кодекс в рамках проекту "інвестняні"

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада планує змінити Податковий кодекс у рамках проекту "інвестиційні няні". Нардепи підтримали за основу відповідний законопроект №3761.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 273 парламентарі.

Пропонується з 1 січня 2021 року до 1 січня 2035 року (але не більше строку та обсягу надання державної підтримки, визначених у спеціальному інвестиційному договорі) звільнити від оподаткування податком на додану вартість ввезення інвестором устаткування (обладнання) для реалізації інвестиційного проекту.

Вказане устаткування (обладнання) має бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, а його перелік та обсяги буде визначати уряд України.

Крім того, передбачено звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств прибуток підприємства-інвестора зі значними інвестиціями. Звільнення відбувається за умови, що такий прибуток отримано внаслідок виконання спеціального інвестиційного договору.

"Звільнення від податку на прибуток передбачене... після введення в експлуатацію об'єкта реалізації інвестиційного проекту протягом п'яти послідовних років у межах строку дії спеціального інвестиційного договору, починаючи з календарного кварталу, визначеного інвестором зі значними інвестиціями у поданій до контролюючого органу заяві", - вказано у пояснювальній записці.

Обов'язковою умовою звільнення від податку на прибуток підприємств є виконання інвестором своїх зобов'язань за договором.

Нагадаємо, в кінці липня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №3760 про "інвестиційних нянь".

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня в ОП заявили, що розробили закон про "інвестиційних нянь" і готуються внести його в Раду.

Так, вперше про програму "інвестняня" президент заявив на форумі в Давосі і пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції.