Рада схвалила за основу закон Зеленського про "інвестиційних нянь"

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон передбачає підтримку українських та іноземних інвесторів

Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №3760 про "інвестиційних нянь". Автор проекту - президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 244 нардепи.

Закон передбачає підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 млн євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Вони отримають прямий договір з урядом.

"Це дає гарантію кожному конкретному проекту інвестора, що вони мають не тільки податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу і гарантію стабільності", - раніше запевняли в Офісі президента.

Також ці інвестори отримають інвестиційного менеджера, який буде супроводжувати їх від початку проекту до його закінчення. Отримають вони і до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

Дані інструменти будуть доступні і для українських, і для іноземних інвесторів.

Нагадаємо, на початку липня глава держави вніс цей закон у парламент.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня в ОП заявили, що розробили закон про "інвестиційних нянь" і готуються внести його в Раду.

Так, вперше про програму "інвестиційна няня" президент заявив на форумі в Давосі і пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції.