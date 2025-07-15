ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ВР поддержала выход Украины из Конвенции о запрете применения противопехотных мин

Вторник 15 июля 2025 13:13
UA EN RU
ВР поддержала выход Украины из Конвенции о запрете применения противопехотных мин Фото: ВР поддержала выход Украины из Конвенции о запрете применения противопехотных мин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада сегодня, 15 июля, поддержала поданный Кабмином законопроект относительно официального выхода Украины из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

По словам Железняка, Верховная Рада также поручила спикеру Верховной Рады безотлагательно подписать принятый закон о приостановлении конвенции по применению противопехотных мин.

Украина вышла из Оттавской конвенции

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Президент поручил принять немедленные меры Совету нацбезопасности и обороны. Со своей стороны, Министерство иностранных дел Украины подробно объяснило, почему Украина отказалась от ограничений на мины.

После этого Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, который позволяет официально остановить действие конвенции о запрете использования противопехотных мин.

Стоит отметить, что Украина - не первое государство, которое из-за угрозы от России отказывается от выполнения положений Оттавской конвенции. Ранее такое решение уже приняли Польша, Литва, Латвия и Финляндия.

История конвенции

Оттавская конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была принята 18 сентября 1997 года. Украина стала членом конвенции в 1999 году, ратифицировав ее в 2005 году. При этом Китай, Россия, Индия, Пакистан и США так и не присоединились к конвенции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Вторжение России в Украину
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия